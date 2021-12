Байден просит Верховный суд разрешить мигрантам оставаться в США

Вашингтон, 30 декабря. Администрация Джо Байдена обратилась в Верховный суд США и просит рассмотреть заявку на прекращение иммиграционной программы времен Дональда Трампа «Оставайтесь в Мексике». Ранее ряд судов низшей инстанции установил, что правительство не выполнило ряд необходимых мер для ее приостановки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

The Biden administration asked the Supreme Court to consider its bid to end the “Remain in Mexico” policy, which bars asylum seekers from Central America from entering the U.S. while courts consider their claims https://t.co/crTb8CqaAs