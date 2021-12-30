Байден просит Верховный суд разрешить мигрантам оставаться в США

Вашингтон, 30 декабря. Администрация Джо Байдена обратилась в Верховный суд США и просит рассмотреть заявку на прекращение иммиграционной программы времен Дональда Трампа «Оставайтесь в Мексике». Ранее ряд судов низшей инстанции установил, что правительство не выполнило ряд необходимых мер для ее приостановки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

The Biden administration asked the Supreme Court to consider its bid to end the “Remain in Mexico” policy, which bars asylum seekers from Central America from entering the U.S. while courts consider their claims https://t.co/crTb8CqaAs — The Wall Street Journal (@WSJ) December 30, 2021

В заявке говорится, что нижестоящие суды превысили свои полномочия и вторглись в «работу исполнительной власти» в отношении иммиграционной политики, поэтому решения необходимо пересмотреть. Судьи ВС Стивен Брейер, Соня Сотомайор и Елена Каган уже заявили, что удовлетворили бы ходатайство президента.

WSJ отмечает, что разбирательство носит «теоретический характер», потому что во время пандемии COVID-19 администрация Байдена, как и во времена Трампа, высылает мигрантов в соответствии с распоряжениями, изданными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Оставайтесь в Мексике

Программа, получившая неофициальное название «Оставайтесь в Мексике», была создана в 2018 году и являлась одной из центральных мер по борьбе с мигрантами, заявленной Трампом. Согласно ей, беженцев, которые ожидали решения суда по своему делу, возвращали в Мексику. Она была приостановлена в первый же день пребывания Байдена на посту. В июне министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса опубликовал памятку, в которой официально прекратил действие программы, назвав ее неэффективной и дорогостоящей. В августе Федеральный суд, удовлетворив просьбу генеральных прокуроров-республиканцев из Техаса и Миссури, признал приостановку незаконной.