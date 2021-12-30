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Байден просит Верховный суд разрешить мигрантам оставаться в США

Весь мир
Байден просит Верховный суд разрешить мигрантам оставаться в США
Global Look Press  /  Cristian Leyva/Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 декабря. Администрация Джо Байдена обратилась в Верховный суд США и просит рассмотреть заявку на прекращение иммиграционной программы времен Дональда Трампа «Оставайтесь в Мексике». Ранее ряд судов низшей инстанции установил, что правительство не выполнило ряд необходимых мер для ее приостановки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В заявке говорится, что нижестоящие суды превысили свои полномочия и вторглись в «работу исполнительной власти» в отношении иммиграционной политики, поэтому решения необходимо пересмотреть. Судьи ВС Стивен Брейер, Соня Сотомайор и Елена Каган уже заявили, что удовлетворили бы ходатайство президента.

WSJ отмечает, что разбирательство носит «теоретический характер», потому что во время пандемии COVID-19 администрация Байдена, как и во времена Трампа, высылает мигрантов в соответствии с распоряжениями, изданными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Оставайтесь в Мексике

Программа, получившая неофициальное название «Оставайтесь в Мексике», была создана в 2018 году и являлась одной из центральных мер по борьбе с мигрантами, заявленной Трампом. Согласно ей, беженцев, которые ожидали решения суда по своему делу, возвращали в Мексику. Она была приостановлена в первый же день пребывания Байдена на посту. В июне министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса опубликовал памятку, в которой официально прекратил действие программы, назвав ее неэффективной и дорогостоящей. В августе Федеральный суд, удовлетворив просьбу генеральных прокуроров-республиканцев из Техаса и Миссури, признал приостановку незаконной.

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мигранты сша мексика
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