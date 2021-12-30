Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки

Москва, 30 декабря. Экспертиза подтвердила, что композиция певицы Монеточки является плагиатом хита певца Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом сообщил ФАН адвокат экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» Роман Лалаян.

Костюшкин обратился с иском в суд из-за похожей на его композицию песни, которую Монеточка исполняла на концертах. Артист потребовал взыскать с исполнительницы 900 тысяч рублей за плагиат.

«Экспертиза показала, что в процентном соотношении 73% полностью идентичны. Это не является пародией, это полностью плагиат. Суд принял эту экспертизу», — объяснил ФАН Лалаян.

Изначально разбирательство по иску экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» шло в Екатеринбурге, откуда родом Монеточка. Однако недавно певица изменила адрес регистрации, поэтому материалы дела перенаправили в Басманный суд Москвы, уточнил адвокат Костюшкина.

«На первом же заседании, которое будет назначено, скорее всего, на начало февраля будет принято решение о взыскании с них денег. Точная сумма будет известна на заседании. Это плагиат, мы рады, что удалось [это] доказать», — подчеркнул представитель истца.

Юрист добавил, что сторона певца была готова отказаться от суммы иска, если бы исполнительница признала свою вину и удалила материал.Однако Монеточка назвала песню пародией, а себя — юмористкой, подытожил Лалаян.

Исследование композиции певицы на плагиат проводилось за счет ответчицы. Ранее суд обязал Монеточку оплатить экспертизу по иску Костюшкина.