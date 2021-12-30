Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран

Москва, 30 декабря. Российский президент Владимир Путин поздравил мировых лидеров, включая коллегу из США Джо Байдена, с новогодними праздниками, сообщили в Кремле.

Глава государства в своем поздравлении хозяину Белого дома отметил, что Россия и Соединенные Штаты могут и должны конструктивно взаимодействовать.

Владимир Путин также поздравил руководство Германии. Президент выразил надежду, что в 2022 году будет наблюдаться налаживание взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Берлином.

Плюс ко всему российский лидер направил поздравления президентам Франции и Турции.

Путин ранее в интервью журналистам сообщил, что он самостоятельно выбирает подарки внукам на Новый год. Глава государства пошутил, что он будет слушать обращение президента в новогоднюю ночь.