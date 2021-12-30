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Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех

Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 30 декабря. Россию можно отключить от системы SWIFT, однако это выльется в серьезные проблемы для других стран, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Он объяснил, что это означало бы отказ зарубежных партнеров от российского экспорта. Именно западные страны вынуждены будут искать альтернативные способы расчетов, подчеркнул министр.

«Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только вот, что называется, если себе насолить», — добавил Силуанов.

Отключение России от SWIFT — одна из мер потенциального пакета санкций США в отношении России. Обсуждение этих рестрикций периодически активизируется в связи с ухудшением геополитического фона.

Британский журнал The Economist ранее допустил, что РФ могут отключить от SWIFT. При этом, как считают авторы издания, это не станет трагедией для Москвы. Куда больше от санкций пострадают Соединенные Штаты, полагают журналисты.

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