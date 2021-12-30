Тысячи учеников в Подмосковье приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Битвы за Москву

Москва, 30 декабря. Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе оценила масштаб и значение мероприятий, приуроченных к годовщине Битвы за Москву.

Как отметила Швелидзе, воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений работы правительства Подмосковья. Чтобы усилить интерес учащихся к истории страны и подвигам предков, было решено провести серию интерактивных мероприятий, где при помощи современных VR-технологий школьники смогут погрузиться в события Великой Отечественной войны, проверить свои знания о Битве под Москвой, сообщают «Ветеранские вести».

Отмечается, что серия интерактивных мероприятий для детей и молодежи была проведена главным управлением социальных коммуникаций Московской области совместно с подмосковным отделением «Бессмертного полка». В различных конкурсах, экскурсиях и необычных уроках приняли участие более 3 тыс. школьников из 16 городских округов. При помощи современных технологий они прошли по местам боевой славы советских воинов, проверили знания в играх-викторинах и смогли еще больше проникнуться историей Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН сообщал о масштабной выставке в Музее Победы, посвященной 80-летию Битвы за Москву. Над экспозицией трудились более 700 человек. Музею Победы помогали департамент культуры Москвы, Государственный музей обороны Москвы и Институт военной истории Министерства обороны России.