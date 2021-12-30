Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:18
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году

Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
Global Look Press  /  Mihkel Maripuu via www.imago-ima/www.imago-images.de

Таллин, 30 декабря. Эстонский лидер Алар Карис планирует нанести официальный визит на Украину в начале 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство ERR со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечают эстонские СМИ, вопрос о поездке на Украину обсуждался Карисом в беседе с представителем ЕС в Киеве Матти Маасикасом. Политики пришли к выводу, что Киев нуждается в поддержке со стороны Евросоюза, особенно в условиях гражданской войны.

«Украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Эстония поддерживает стремление Украины на пути к ЕС и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять», — объявил Алар Карис.

Президент Эстонии Алар Карис неприкрыто следует в фарватере внешней политики США. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков после того, как политик объявил о дипломатическом бойкоте Зимних Олимпийских игр в Китае.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
украина эстония визит 2022 год алар карис
Комментировать