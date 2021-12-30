Таллин, 30 декабря. Эстонский лидер Алар Карис планирует нанести официальный визит на Украину в начале 2022 года. Об этом сообщает информационное агентство ERR со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечают эстонские СМИ, вопрос о поездке на Украину обсуждался Карисом в беседе с представителем ЕС в Киеве Матти Маасикасом. Политики пришли к выводу, что Киев нуждается в поддержке со стороны Евросоюза, особенно в условиях гражданской войны.

«Украинцы остаются сторонниками реформ, продолжая свои усилия по интеграции в Европейский союз. Эстония поддерживает стремление Украины на пути к ЕС и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять», — объявил Алар Карис.

Президент Эстонии Алар Карис неприкрыто следует в фарватере внешней политики США. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков после того, как политик объявил о дипломатическом бойкоте Зимних Олимпийских игр в Китае.