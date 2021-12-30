Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции

Багдад, 30 декабря. Иракский священнослужитель Муктада ас-Садр, чья партия победила на парламентских выборах, встретился со своими соперниками из проиранских движений накануне открытия Совета представителей республики.

В переговорах, прошедших в резиденции Ас-Садра в священном для шиитов городе Наджаф, приняли участие лидер движения «Аль-Фатх» Хади аль-Амери и высокопоставленные члены связанного с ним ополчения «Хашд Шааби» Фалех аль-Фаяд и Кайс аль-Хазали. Стороны обсудили политическую ситуацию в стране и вопросы формирования следующего правительства.

Встречу со своими оппонентами Ас-Садр уже проводил в начале месяца, однако в то время ситуация вокруг выборов оставалась спорной. Потеряв большую часть своих мест в парламенте, некоторые проиранские шиитские партии организовали масштабные акции протеста и подали иски с требованием пересмотреть результаты плебисцита. Теперь же, после двухмесячного разбирательства, Высший суд Ирака отклонил все требования, окончательно признав итоги голосования.

Федеральное агентство новостей /

Муктада ас-Садр также является шиитом, как и большинство его последователей. Тем не менее он отвергает любые формы иностранного вмешательства в дела Ирака. Это касается как США, так и Ирана, который поддерживает прочие шиитские движения и через них продвигает свои интересы в Багдаде. Ранее связанное с Тегераном движение «Аль-Фатх» пользовалось заметно большей популярностью, занимая 48 мест в парламенте, однако после прошедших в этом году выборов получило всего 17, в чем многие усмотрели рост антииранских настроений в обществе.

Iraq’s Supreme Court rejected a motion filed by an Iran-backed alliance contesting the results of the October 10 elections. The court rejected a motion by the head of the pro-Iran Fatah Alliance, Hadi al-Ameri. https://t.co/PJCDME1DCL — Ari Ingel (@OGAride) December 28, 2021

Ас-Садр, в свою очередь, не потерял свой электорат, поскольку за годы противостояния с Вашингтоном заручился поддержкой и со стороны суннитской части населения страны. Его блок занял 73 места в Совете представителей, но для получения права на формирование правительства ему требуется заручиться поддержкой 166 парламентариев.

Встречи с проиранскими партиями, как считают эксперты, призваны сгладить наиболее острые противоречия с оппозицией. Однако, судя по заявлению Ас-Садра в своем Twitter, которое он сделал после переговоров, формируемая им коалиция не будет делать упор на «Аль-Фатх» и прочих сторонниках Тегерана — священнослужитель написал, что «правительство национального большинства не будет ни восточным, ни западным».

Ставку же при формировании коалиции политик намерен сделать на суннитских группах и курдском меньшинстве. Однако последние имеют ряд претензий к центральным властям, в частности, у них есть требование о передаче им контроля над городом Киркук. По этой причине курдские партии могут примкнуть к той коалиции, которая предложит им более выгодные условия.

«Хашд Шааби» по-прежнему имеет значительный вес в обществе, поскольку его подразделения зачастую экипированы и обучены куда лучше регулярной армии. Поэтому Ас-Садр, также имеющий на своей стороне немало боевых формирований, выступает за разоружение шиитского ополчения. Но добровольно его бойцы так не поступят, а любые попытки сделать это силовым путем могут привести к полноценной гражданской войне. Если «садристы» действительно станут проводить независимую от иностранного влияния политику, не исключено, что кризис в стране утихнет еще не скоро, поскольку «Хашд Шааби» уже неоднократно выводило войска на улицы Багдада, защищая своих сторонников или отстаивая выгодные для себя или Ирана решения.