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Экс-полузащитник сборной Франции Насри вспомнил о несостоявшемся переходе в «Зенит»

Спорт
Экс-полузащитник сборной Франции Насри вспомнил о несостоявшемся переходе в «Зенит»
Global Look Press  /  Panoramic

Париж, 30 декабря. Бывший игрок английского «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри рассказал, что мог продолжить карьеру в «Зените».

Завершивший спортивную карьеру французский футболист Самир Насри дал интервью телеканалу Canal+, в котором вспомнил об отношениях с нынешним тренером сборной Италии Роберто Манчини. По словам экс-полузащитника «Манчестер Сити», бывший наставник английского клуба предлагал ему перейти в петербургский «Зенит».

«После конфликта он пытался привести меня и в «Интер», и в «Зенит», поскольку не выносит фальшивых людей, а ценит искренних. У меня больше не было с ним проблем, и с тех пор мы всегда ладили», — отметил Насри.

Манчини возглавил «Зенит» в мае 2017 года, сменив на этом посту Мирчу Луческу. После того, как клуб не смог стать призером чемпионата России по футболу, руководство сине-бело-голубых приняло решение разорвать контракт с итальянским специалистом.

Ранее бывший футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, какие премиальные глава компании «Газпром» Алексей Миллер выплачивал игрокам. Экс-защитник выступал за петербургскую команду с 2008 по 2010 год.

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футбол Зенит переход насри
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