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Мантуров: переход российских металлургов на водород не потребует господдержки

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 12:05
Экономика
Мантуров: переход российских металлургов на водород не потребует господдержки
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 30 декабря. Переход российских металлургических комбинатов на водород не потребует государственной поддержки. Такое заявление сделал в интервью РБК министр промышленности Денис Мантуров.

Глава совета директоров и бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов оценил ранее этот переход в 10 трлн рублей. Мантуров пояснил, что эти деньги потребуются на весь период, пока Россия не достигнет углеродной нейтральности (2060 год).

«В предыдущие годы металлургические компании развивались самостоятельно. И сейчас эта отрасль самодостаточна и точно не требует изобретения каких-то новых мер поддержки», — отметил глава Минпромторга РФ.

Он также напомнил, что в рамках своих инвестпроектов по снижению углеродного следа металлурги уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки — к примеру, механизмом специального инвестиционного контракта (СПИК).

Накануне ФАС установила в действиях ММК, НМЛК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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мантуров господдержка металлурги энергопереход
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