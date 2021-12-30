Мантуров: переход российских металлургов на водород не потребует господдержки

Москва, 30 декабря. Переход российских металлургических комбинатов на водород не потребует государственной поддержки. Такое заявление сделал в интервью РБК министр промышленности Денис Мантуров.

Глава совета директоров и бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов оценил ранее этот переход в 10 трлн рублей. Мантуров пояснил, что эти деньги потребуются на весь период, пока Россия не достигнет углеродной нейтральности (2060 год).

«В предыдущие годы металлургические компании развивались самостоятельно. И сейчас эта отрасль самодостаточна и точно не требует изобретения каких-то новых мер поддержки», — отметил глава Минпромторга РФ.

Он также напомнил, что в рамках своих инвестпроектов по снижению углеродного следа металлурги уже пользуются общеотраслевыми мерами поддержки — к примеру, механизмом специального инвестиционного контракта (СПИК).

Накануне ФАС установила в действиях ММК, НМЛК и «Северстали» нарушение антимонопольного законодательства. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.