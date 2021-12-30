Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:18
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
12:06
Общество
Антон Соловьев и Сергей Боярский рассказывают о проектах «Елка добра» и «Елка желаний»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Инвестиции в экономику Крыма превысили 100 млрд рублей с начала года

Экономика
Инвестиции в экономику Крыма превысили 100 млрд рублей с начала года
pixabay.com  /  Дмитрий Бондарь

Симферополь, 30 декабря. Объем инвестиций в экономику Крыма с начала 2021 года превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

Он рассказал, что корпорацией совместно с правительством была проведена системная работа по привлечению инвестиций. Как отметил Ворона, по итогам этого года Крым выйдет на сумму в 115 млрд рублей привлеченных инвестиций.

«Рост достаточно значительный. Для сравнения, в 2020 году было привлечено 8,5 млрд рублей инвестиций, в 2019 году – 4 млрд рублей», — обратил внимание глава Корпорации развития РК.

Дмитрий Ворона добавил, что возглавляемая им структура сейчас сопровождает 223 инвестиционных проекта на сумму в 222,1 млрд рублей. Среди крупных проектов он выделил строительство курортного комплекса в городе Саки на сумму 14 млрд рублей. В целом, как рассказал чиновник, в Крыму наблюдается тенденция к смещению инвестиционного поток с юга полуострова на западное побережье.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова ранее рассказала ФАН о перспективах развития аграрного туризма в регионе. Она отметила, что это направления отдыха пока не особо распространено на полуострове, однако находится все больше запросов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Инвестиции в экономику Крыма превысили 100 млрд рублей с начала года
крым инвестиции ворона корпорация развития рк
Комментировать