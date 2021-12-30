Инвестиции в экономику Крыма превысили 100 млрд рублей с начала года

Симферополь, 30 декабря. Объем инвестиций в экономику Крыма с начала 2021 года превысил 100 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

Он рассказал, что корпорацией совместно с правительством была проведена системная работа по привлечению инвестиций. Как отметил Ворона, по итогам этого года Крым выйдет на сумму в 115 млрд рублей привлеченных инвестиций.

«Рост достаточно значительный. Для сравнения, в 2020 году было привлечено 8,5 млрд рублей инвестиций, в 2019 году – 4 млрд рублей», — обратил внимание глава Корпорации развития РК.

Дмитрий Ворона добавил, что возглавляемая им структура сейчас сопровождает 223 инвестиционных проекта на сумму в 222,1 млрд рублей. Среди крупных проектов он выделил строительство курортного комплекса в городе Саки на сумму 14 млрд рублей. В целом, как рассказал чиновник, в Крыму наблюдается тенденция к смещению инвестиционного поток с юга полуострова на западное побережье.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова ранее рассказала ФАН о перспективах развития аграрного туризма в регионе. Она отметила, что это направления отдыха пока не особо распространено на полуострове, однако находится все больше запросов.