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Захарова: в Европе наблюдается полная многоголосица по гарантиям безопасности России

Политика
Захарова: в Европе наблюдается полная многоголосица по гарантиям безопасности России
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 30 декабря. Многоголосица наблюдается в Европе в отношении предложений Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что со стороны Евросоюза звучат немало высказываний по этому вопросу. При этом наблюдается полная многоголосица.

«В ЕС в последнее время немало высказываются о недавно внесенных российских предложениях, причем, что самое интересное, каждый раз мы видим разные заявления на этот счет», — заявила Захарова.

Ранее Мария Захарова анонсировала переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности. Событие состоится 10 января.

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россия захарова мид
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