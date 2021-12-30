Пережившая кому МакSим перестала общаться почти со всеми друзьями

Москва, 30 декабря. Популярная певица МакSим, пережившая в этом году множество трудностей, рассказала о жизни после комы. Артистка поделилась трогательным фото с детьми, подводя итоги 2021 года.

На снимке знаменитость позирует в компании дочерей Александры и Марии рядом с наряженной елкой. Они погружены в новогоднюю атмосферу и наслаждаются семейной идиллией. Фото собрало почти 60 тысяч лайков.

Артистка этим летом почти два месяца лежала в больнице. У нее выявили коронавирус. Звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе исполнительницу выписали из клиники. По словам МакSим, она перестала общаться со многими друзьями, пишет kp.ru.

Prt Scr instagram.com / @maksimartist

«Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот такая легкость на душе!» — написала 38-летняя исполнительница на странице в Instagram.

МакSим почувствовала себя плохо после концерта, ее доставили в больницу. Состояние госпитализированной артистки стало резко ухудшаться. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ. Врачи на протяжении почти двух месяцев боролись за жизнь звезды. Организм МакSим смог справиться с коварной болезнью. В августе ее выписали из больницы. Певица продолжает восстанавливаться после коронавируса.