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Ванга предсказала разоблачение заговора двух держав против России в 2022 году

Общество
Ванга предсказала разоблачение заговора двух держав против России в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 декабря. Болгарская пророчица Ванга предсказала сговор двух крупных держав против России, однако в 2022 году интриганов удастся вывести на чисту воду. Об этом сообщил астролог Борис Кючуков, расшифровавший предсказания ясновидящей.

Астролог представил разгаданные предсказания болгарского экстрасенса в эфире ток-шоу «На самом деле». По словам Кючукова, Ванга предрекла объединение двух держав, «разделенных большой водой», в единую силу, однако Москва не испугается такого сценария. Более того, заговор будет раскрыт, и большая угроза обернется триумфом РФ, возвестил астролог.

«Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться. Они станут решать, как покорить Россию, но заговорщики будут разоблачены. Россия увидит их лица», — уверен Борис Кючуков.

Ванга предсказала разоблачение заговора двух держав против России в 2022 году
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Напоминаем, что предсказания Ванги неоднократно становились материалом для спекуляции недобросовестных журналистов и псевдопрорицателей, поэтому призываем относиться к разного рода пророчествам с осторожностью. Например, ранее болгарская ясновидящая предсказывала появление в РФ смертоносного вируса в 2022 году, а до этого, по мнению других расшифровывавших ее предсказания экспертов, Москву ожидает духовное величие и триумф над давними врагами. Никакие предсказания астрологов, ясновидящих, пророков и ведунов не следует принимать на веру.

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