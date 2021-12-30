Прокуратура Ливии арестовала двух министров по обвинению в коррупции

Триполи, 30 декабря. Прокуратура Ливии выписала ордер на арест министра культуры страны Мабруки Осман Оки. Ее подозревают в коррупции при управлении государственными средствами, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали чиновницу и поместили под стражу. В отношении ее возбуждено уголовное дело.

«Мабрука Осман Оки обвиняется в фальсификации официальных документов с целью усложнения процессов рассмотрения и надзора за государственными расходами», — говорится в заявлении прокуратуры.

Следователи установили, что подозреваемая заключила контракт на проведение ремонтных работ в здании министерства. Однако помещения в ведомстве привели в порядок еще в 2020 году. Правоохранителям предстоит выяснить, куда потрачены выделенные денежные средства.

Арест Осман Оки произошел через полторы недели после того, как задержали министра образования Мусу аль-Мукайрифа. Он находится под стражей в рамках расследования по нехватке школьных учебников.

Ливийский парламент накануне обвинил премьера Абд аль-Хамида Дабибу в нарушении закона о выборах. Переходное Правительство национального единства не только не справилось с возложенными на него обязанностями по объединению страны и организации президентских и парламентских выборов, но и допустило развитие коррупции внутри министерств.