Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом «Посольская жизнь»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Медиагруппа «Патриот» сообщила о старте сотрудничества с новым партнером. Им стал независимый информационный портал «Посольская жизнь», освещающий деятельность посольств других стран в России и дипломатических представительств РФ за границей.

Новый партнер Медиагруппы «Патриот» тесно сотрудничает с зарубежными посольствами и российскими регионами. Одна из целей работы портала — создание и продвижение торгового, экономического и культурного обмена между субъектами РФ и другими странами.

«Наше сотрудничество с информационным порталом «Посольская жизнь» позволит расширить освещение деятельности дипломатического сообщества России и мира. Хочу пожелать нашим читателям, друзьям и коллегам здоровья и процветания в новом году», — подчеркнул глава «Патриота» Николай Столярчук.

Редакция портала приглашает иностранных журналистов и организовывает их клуб. Кроме того, команда «Посольской жизни» привлекает спикеров из диппредставительств других стран в РФ, а также рассылает анонсы и пресс-релизы представителям СМИ, которые аккредитованы при МИД России.

«Мы работаем на формирование и поддержание положительного имиджа двусторонних отношений между нашими странами и представляем наиболее полную и объективную информацию по различным направлениям», — уточнил главный редактор информационного портала Марат Шакирзянов.

Ранее Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом FBM.ru. Это интернет-издание, которое фокусируется на экономических и общественно-важных событиях.