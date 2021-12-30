Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:22
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом «Посольская жизнь»

Общество
Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом «Посольская жизнь»
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Медиагруппа «Патриот» сообщила о старте сотрудничества с новым партнером. Им стал независимый информационный портал «Посольская жизнь», освещающий деятельность посольств других стран в России и дипломатических представительств РФ за границей.

Новый партнер Медиагруппы «Патриот» тесно сотрудничает с зарубежными посольствами и российскими регионами. Одна из целей работы портала — создание и продвижение торгового, экономического и культурного обмена между субъектами РФ и другими странами.

«Наше сотрудничество с информационным порталом «Посольская жизнь» позволит расширить освещение деятельности дипломатического сообщества России и мира. Хочу пожелать нашим читателям, друзьям и коллегам здоровья и процветания в новом году», — подчеркнул глава «Патриота» Николай Столярчук.

Редакция портала приглашает иностранных журналистов и организовывает их клуб. Кроме того, команда «Посольской жизни» привлекает спикеров из диппредставительств других стран в РФ, а также рассылает анонсы и пресс-релизы представителям СМИ, которые аккредитованы при МИД России.

«Мы работаем на формирование и поддержание положительного имиджа двусторонних отношений между нашими странами и представляем наиболее полную и объективную информацию по различным направлениям», — уточнил главный редактор информационного портала Марат Шакирзянов.

Ранее Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом FBM.ru. Это интернет-издание, которое фокусируется на экономических и общественно-важных событиях.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом «Посольская жизнь»
сми медиагруппа патриот посольская жизнь
Комментировать