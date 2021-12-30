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Санкции стран Персидского залива подталкивают ливанцев к торговле наркотиками

Весь мир
Санкции стран Персидского залива подталкивают ливанцев к торговле наркотиками
Федеральное агентство новостей  / 

В порту столицы Ливана была перехвачена особо крупная партия наркотиков, предназначавшаяся для отправки в страны Персидского залива. В морской гавани Бейрута правоохранители обнаружили девять миллионов таблеток каптагона, спрятанных внутри пластиковых апельсинов.

«Мы хотим послать арабскому миру сигнал о нашей серьезности и работе, направленной на то, чтобы помешать злоумышленникам причинить вред нашему региону», — заявил министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави после ареста запрещенного груза.

Изъятие стимулирующего препарата в порту Бейрута стало последним в серии антинаркотических рейдов в этом году. Источники в таможне сообщили журналистам, что последняя перехваченная поставка предназначалась для переправки в Кувейт.

По словам главы МВД государства, власти пока не могут раскрывать личности задержанных преступников. Тем не менее министр заверил, что правоохранители уже начали расследование того, где были произведены и упакованы таблетки.

Региональная проблема

Перехваченный властями наркотик представляет собой психостимулятор, использовавшийся начиная с 1960-х годов в качестве лекарства от депрессии, гиперактивности и нарколепсии. В 1980-х было обнаружено, что препарат вызывает привыкание, в связи с чем он был запрещен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако несмотря на это, сегодня каптагон весьма распространен на Ближнем Востоке: по данным ООН, в период с 2015 по 2019 год 44% вещества производились именно в этом регионе.

Только накануне полиция Дубая нашла аналогичные таблетки, спрятанные в морских контейнерах. Общая стоимостью изъятого каптагона составила около 1,4 млрд дихармов ОАЭ (более 380 млн долларов).

Также это вещество весьма распространено на территории Саудовской Аравии. Если оценивать статистику по всему региону, то королевство является крупнейшим потребительским рынком наркотиков.

На фоне ареста крупных партий запрещенных веществ, перевозимых контрабандистами в ящиках с сельхозпродукцией, несколько месяцев назад Эр-Рияд пошел на полный запрет импорта фруктов и овощей из Ливана. Однако это рискует обернуться еще большим усугублением обстановки, считают аналитики.

Ливанский транзит

Крупные места производства каптагона и транспортные узлы наркотрафика располагаются в Ливане, Иордании и Сирии. Однако обстоятельства, при которых сформировались преступные сети контрабандистов, во всех этих странах имеют отличия. Если в арабской республике торговлей запрещенными препаратами занимаются в основном местные бандформирования, укрепившиеся на части сирийской территории во время войны, то на ливанской земле обстановка складывается иначе.

Уже на протяжении нескольких лет Бейрут не может побороть экономический кризис, который запустил цепную реакцию масштабных проблем: от перебоев с электричеством до падений курса национальной валюты и роста безработицы.

В этих условиях для местных фермеров прекращение торговли с Саудовской Аравией является крайне неблагоприятным событием. Неспособность бедствующих работников сельскохозяйственного сектора обеспечить себя своим трудом в свою очередь может подтолкнуть их на «кривую дорожку» — к торговле запрещенными препаратами.

«Сейчас существует конкуренция за использование каптагона в качестве альтернативного источника дохода, особенно в условиях санкций. Поэтому, чем хуже становится экономике, тем больше игроков захотят обратиться к производству наркотиков и их контрабанде для заработка», — считает Кэролайн Роуз, исследователь из Института Newlines.

Во время прошлой встречи Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) лидеры блока обратились к Бейруту с требованием ужесточить пограничный контроль и предпринять инициативы по предотвращению контрабанды наркотиков.

Дело не только в наркотиках

Стоит отметить, что Эр-Рияд запретил импорт ливанских товаров на фоне дипломатического кризиса, возникшего после публикации скандального интервью с экс-министром связи Ливана Джорджем Кордахи. В нем политик раскритиковал действия арабской коалиции в Йемене и высказал мнение о том, что повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» там лишь сопротивляются внешней агрессии. Участвующие в конфликте государства — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт — негативно восприняли этот материал и выслали ливанских дипломатов.

И только после этого обострились обвинения в адрес Бейрута о его неспособности сдержать наркотрафик. Усиление активности контрабандистов в стране ливанские власти восприняли как некий заговор, в результате чего и усилили интенсивность рейдов по поиску злоумышленников. Не исключено, что тем самым они стремятся скорее устранить разногласия с государствами Персидского залива и возродить дружеские связи с ними.

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