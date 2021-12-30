Керимова назвали самым «обедневшим миллиардером» России в этом году

Москва, 30 декабря. Самым обедневшим за год российским миллиардером стал акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Из-за падения цен на золото состояние Керимова сократилось почти на 6 млрд долларов. Состояние акционера оценивается в 14,92 млрд долларов. По версии журнала Forbes, Сулейман Керимов возглавил десятку самых обедневших российских миллиардеров. Его семье принадлежит 76,3% акций компании «Полюс».

Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг занял второе место. В 2021 году он потерял 3 млрд долларов. Далее в списке совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик. В этом году на его счету стало на 668 млн долларов меньше.

Самая богатая женщина России, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 году увеличила свое финансовое состояние более чем на 1000%, что вывело ее на первую позицию рейтинга Forbes по приросту капитала во всем мире. Ее состояние оценивается в 13 млрд долларов.