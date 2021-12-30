Рублем по иноагентам, что ждет Google и Meta в России. Колонка Николая Столярчука

20 декабря 2021 г. я выступал на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре с предложением по открытию центров модерации контента западных социальных сетей в России. Штрафы в десятки миллионов рублей являются мизерными для Google, который зарабатывает в России миллиарды, а нам необходимо бороться с незаконной блокировкой российского контента.

И тут свершилось, 24 декабря Таганский суд Москвы постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей, признать компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.13.41 КоАП РФ. В тот же день оборотный штраф около 2 млрд рублей получила Meta (головная компания переименованной сети Facebook). Такой размер штрафа связан с повторным нарушением ст.13.41 «Нарушение порядка ограничения доступа к информации…».

Остановят ли такие штрафы мировых гигантов от злоупотреблений и нарушения информационного суверенитета России? Увидим в следующем году. Только Google за 2020 год показал выручку 85,46 млрд рублей. Соблюдение норм 236-го закона приведет к росту данных показателей в разы, так как сетям придется декларировать реальную выручку в России.

Федеральный закон от 01.07.2021 N236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» обяжет крупные международные IT-компании локализировать в России свои офисы. Без офисов в России приходится выходить на международный уровень для решения вопросов, которые гораздо быстрее и проще решались бы внутри страны.

Федеральное агентство новостей /

Беспредел по блокировке контента давно пора остановить. Не секрет, что социальные сети начали выполнять совершенно несвойственную им функцию, они давно стали «оружием» в борьбе против нашей страны. СМИ Медиагруппы «Патриот» первыми были обвинены во вмешательстве в американские выборы и попали под санкции. Были заблокированы аккаунты наших изданий в Google, Facebook (Meta), YouTube и др. Суды в Америке не помогли. Американское законодательство, которым регулируется деятельность социальных сетей, не могут побороть сами американские граждане, в том числе и экс-президент Трамп, который не в состоянии бороться с информационными гигантами.

При этом мы должны признать, что меры по приземлению западных социальных сетей должны быть адекватными, так как в настоящее время мы не можем их блокировать или предоставить российскому пользователю похожие сервисы. Это позволило бы России идти по китайскому сценарию развития социальных сетей. Google, видимо, боится санкций «рублем». В последние дни мы видим информационную кампанию с различными экспертами, посвященную тому, что Google уйдет из России или замедление ее сервисов может привести к проблемам с устройствами Android. Я думаю, что Google никуда не уйдет, для транснациональных корпораций главный фактор работы — деньги, а не политика. Уход с российского рынка приведет не только к потере прибыли, но и к претензиям со стороны производителей смартфонов, которые работают на Android, и другим проблемам.

Помимо штрафов у нас есть возможность подойти к решению вопроса блокировки и модерации контента с практической точки зрения, когда нормы закона действительно будут работать, при этом не причинят особых неудобств пользователям и социальным сетям. В настоящее время процедура модерации контента является непрозрачной, алгоритмы работы роботов не ясны.

pixabay.com / TBIT

Необходимость открытия центров модерации назрела. На примере YouTube мы можем наблюдать, что российский контент модерируется не то в Лондоне, где находится представительство компании, отвечающее за Россию, не то у подрядчиков головного офиса в Канзасе, не то в других местах мира, где эти функции выполняют подрядные организации. Насколько качественно осуществляется эта модерация, мы можем только гадать. При этом жалобы на блокировку или ограничение контента рассматриваются месяцами, подробный ответ о рассмотрении жалоб не приходит, что нарушает права граждан РФ, права российских СМИ и наше законодательство.

Социальные сети также заявляют об одинаковом подходе к регулированию своей деятельности по всему миру, что противоречит правовым системам разных стран. Мы объективно понимаем, что Россия, Европа, Африка находятся на разных уровнях правового регулирования и не могут рассматриваться одинаково. Отечественная правовая система намного опережает Анголу или Зимбабве, которые нескоро дойдут до вопросов социальных сетей, и наш долг — заставить западные социальные сети руководствоваться российским законодательством.

Вряд ли для таких IT гигантов будет проблемой — открыть один центр модерации контента в России со штатом в 20-30 сотрудников и соблюдать законодательство РФ. Сейчас у нас странная ситуация: российские СМИ со штатом в 1-3 человека в состоянии соблюдать законодательство и выполнять требования Роскомнадзора, тогда как мировые гиганты заявляют о сложности такой работы. Таким способом мы сможем ограничить злоупотребления по блокировке и ограничению доступа к неугодному нашим «западным партнерам» российскому контенту, ограничим распространение информации, нарушающей российское законодательство, и защитим информационный суверенитет России.