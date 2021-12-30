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Мощности газопровода «Ямал — Европа» остались невостребованными «Газпромом» на 30 декабря

Экономика
Мощности газопровода «Ямал — Европа» остались невостребованными «Газпромом» на 30 декабря
gazprom.ru  /  Пресс-служба ОАО «Газпром».

Москва, 30 декабря. Российский энергетический холдинг «Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита голубого топлива через Польшу на 30 декабря, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.

«Газпрому» предлагалось для бронирования 89,1 млн кубометров газа в точке входа на польский участок магистрали. Однако предложение осталось невостребованным ни в основную сессию, ни в дополнительную. Таким образом, «Газпром» уже десятый день подряд не бронирует доступ к трубопроводу.

На прошлой неделе руководство компании объяснило, что не использует газопровод, поскольку европейские покупатели уже выбрали объемы, предусмотренные годовыми контрактами, и не выставляют новых заявок. «Газпром» также отверг претензии в ограничении экспорта газа.

Тем временем стоимость газа в Европе упала на 12% и составляет 1156,9 доллара за тысячу кубометров. При этом цены все равно остаются во много раз выше средних показателей за последние пять лет.

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Газпром газ ямал - европа
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