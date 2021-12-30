Захарова анонсировала переговоры России и США по гарантиям безопасности 10 января

Москва, 30 декабря. Переговоры в Женеве с участием России и США состоятся 10 января, поскольку альтернативы этой дате нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, во время встречи Москва будет добиваться от Вашингтона твердых гарантий безопасности для России.

Мария Захарова подчеркнула, что у Евросоюза и НАТО нет единой позиции касательно российских предложений по гарантиям безопасности.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщил, что Москва изложила свои предложения касательно предстоящих переговоров с американской стороной. По его словам, Россия рассчитывает обсудить с США гарантии безопасности.