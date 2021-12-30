Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:21
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и познакомил с Михалковым

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 11:40
Политика
Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и познакомил с Михалковым
flickr.com  /  МИД России

Москва, 30 декабря. Маленький Станислав из Санкт-Петербурга познакомился с режиссером Никитой Михалковым. Мечту мальчика исполнил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр принял участие в акции «Елка желаний» и познакомил Станислава с известным режиссером. Михалков пообщался с мальчиком по видеосвязи. Они договорились о личной встрече после новогодних праздников. Глава МИД РФ также поговорил со Станиславом и его семьей. Он поздравил семью из Петербурга с наступающим праздником и пригласил их на экскурсию в министерство.

«Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. В ней принял участие и президент РФ Владимир Путин.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и познакомил с Михалковым
лавров мид михалков елка желаний
Комментировать