Лавров исполнил желание мальчика из Петербурга и познакомил с Михалковым

Москва, 30 декабря. Маленький Станислав из Санкт-Петербурга познакомился с режиссером Никитой Михалковым. Мечту мальчика исполнил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр принял участие в акции «Елка желаний» и познакомил Станислава с известным режиссером. Михалков пообщался с мальчиком по видеосвязи. Они договорились о личной встрече после новогодних праздников. Глава МИД РФ также поговорил со Станиславом и его семьей. Он поздравил семью из Петербурга с наступающим праздником и пригласил их на экскурсию в министерство.

«Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Михалковым», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

???? С.В.#Лавров принял участие во Всероссийской акции #ЁлкаЖеланий.



???? В этом году Министр исполнил желание Станислава из Санкт-Петербурга - маленький поклонник передачи «Бесогон ТВ» в наступающем году лично встретится с Н.С.Михалковым! #МИДоШарашивает pic.twitter.com/qRLGLoJOVY — МИД России ???????? (@MID_RF) December 30, 2021

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. В ней принял участие и президент РФ Владимир Путин.