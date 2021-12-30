Астрологи дали рекомендации по загадыванию желаний в Новый год

Москва, 30 декабря. Астрологи рассказали, как лучше загадывать желания в Новый год, чтобы они сбылись. Есть традиционные способы, которые могут подействовать, но при одном условии.

Астролог Элеонора Гинзбург указала, что 31 декабря — это искусственная дата. Поэтому логичнее загадывать желание в более астрологически сакральный день, который связан с равноденствиями, с летними или зимними солнцестояниями, либо солнечными лунными затмениями. При этом другой астролог Лилия Любимова считает важным загадывать желание именно в Новый год, поскольку это на 100% сработает.

Астрологи напомнили, что не стоит загадывать желания, которые содержат частицу «не». Также нужно писать записки от первого лица и в настоящем времени.

«Желание нужно формулировать не в прошедшем времени из серии «я хочу, чтобы у меня было много денег», а «я хочу в следующем году больше зарабатывать», — указала Любимова в беседе с РИА Новости.

Гинзбург высказалась о традиционном способе загадывания желания — сжигание записки в бокале шампанского. По ее словам, важно искренне поверить в него, пишет «Вечерняя Москва».

Неделю назад президент России Владимир Путин исполнил желание 14-летнего ребенка из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Он подарил ему гитару.