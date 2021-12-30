Минобороны РФ: Северный флот и РГО готовят новые экспедиции в Арктику в 2022 году

Москва, 30 декабря. Северный флот ВМФ РФ и Русское географическое общество (РГО) продолжат совместную работу, направленную на изучение Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что тесное сотрудничество Северного флота (СФ) и научного сообщества способствует расширению возможностей России по исследованию и сохранению уникальной арктической природы.

«В 2022 году в рамках реализации планов экспедиционной деятельности СФ совместно с РГО продолжит исследовать Арктику. В летний период навигации для этих целей будут использоваться суда вспомогательного флота и гидрографической службы, которые выполнят ряд задач в районе островов Земли Франца-Иосифа и Новой Земли», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет продолжена совместная с РГО комплексная экспедиция «Помни войну», главной целью которой станет идентификация подводных объектов, обнаруженных на дне Баренцева и Карского морей в 2021 году.

Ранее стало известно, что экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета пролетела более 400 километров и успешно поразила цель, передает «Царьград».