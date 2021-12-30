Хакасские автополицейские Деды Морозы исполняют желания детей

Абакан, 30 декабря. В УГИБДД Хакасии рассказали о гуманитарной акции местных дорожных полицейских. Они вручили подарки подшефным семьям с детьми.

По данным пресс-службы УГИБДД по региону, праздничный патруль — полицейский Дед Мороз и начальник Госавтоинспекции по Алтайскому району Егор Мавричев — навестил семью в селе Кирово и доставил детям подарки, сообщает издание «Хакасия». Еще одну семью дорожные полицейские посетили в селе Туим. Они вручили детям подарки, сладости и светоотражающие элементы, которые обеспечат им безопасность на дорогах.

Ранее ФАН сообщал о проведении в Крыму Всероссийской акции «Корзина радости». Так, в местных магазинах оборудованы специальные корзины, куда все желающие могут положить от себя подарки, а их потом передадут детям.