«Аэрофлот» проведет новогодний розыгрыш сертификата на бесплатный перелет

Москва, 30 декабря. Компания «Аэролфлот» намерена провести традиционный розыгрыш билетов на бесплатный перелет в любую точку маршрутной сети и обратно, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Розыгрыш пройдет на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь будут находиться в воздухе. Воспользоваться сертификатом можно будет на протяжении 2022 года.

«В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры двадцати внутренних и международных рейсов "Аэрофлота"», — сказано в сообщении.

Лотерея будет проводиться на самолетах, следующих в Нью-Йорк, Пхукет, Бангкок, Салоники, Каир, Коломбо, Стамбул, Майами, Пунта-Кану, Мале, Дели, Ереван и Нурсултан. Акция также пройдет на внутрироссийских направлениях: Иркутск, Сургут, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Астрахань.

Компания «Аэрофлот» приняла решение увеличить число рейсов из Перми в Шереметьево. Перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул летать из «Большого Савино» в Москву трижды в день.