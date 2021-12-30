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«Аэрофлот» проведет новогодний розыгрыш сертификата на бесплатный перелет

Общество
«Аэрофлот» проведет новогодний розыгрыш сертификата на бесплатный перелет
Global Look Press  /  Sandro Pereira via www.imago-ima/www.imago-images.de

Москва, 30 декабря. Компания «Аэролфлот» намерена провести традиционный розыгрыш билетов на бесплатный перелет в любую точку маршрутной сети и обратно, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Розыгрыш пройдет на рейсах, которые вылетают 31 декабря и в полночь будут находиться в воздухе. Воспользоваться сертификатом можно будет на протяжении 2022 года.

«В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры двадцати внутренних и международных рейсов "Аэрофлота"», — сказано в сообщении.

Лотерея будет проводиться на самолетах, следующих в Нью-Йорк, Пхукет, Бангкок, Салоники, Каир, Коломбо, Стамбул, Майами, Пунта-Кану, Мале, Дели, Ереван и Нурсултан. Акция также пройдет на внутрироссийских направлениях: Иркутск, Сургут, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Астрахань.

Компания «Аэрофлот» приняла решение увеличить число рейсов из Перми в Шереметьево. Перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул летать из «Большого Савино» в Москву трижды в день.

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самолет аэрофлот новый год
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