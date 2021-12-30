Китаист Маслов: Пекин «орет» на США словами Владимира

Москва, 30 декабря. Китайские блогеры, общественные деятели и СМИ стараются защитить международной авторитет Пекина на мировой арене, и используют для этого цитаты президента России Владимира Путина. На это указал эксперт по КНР Алексей Маслов.

В эфире радио «Вести FM» Маслов обратил внимание на любопытный тренд в китайском инфополе. Все чаще китайские СМИ выражают публичное разочарование в СССР — Советский Союз стал мифом, а его крах, по мнению экспертов из КНР, был ускорен генсеком Никитой Хрущевым, с которым у Поднебесной были серьезные идеологические разногласия.

Совершенно другой взгляд у китайцев на фигуру президента России Владимира Путина. Как отмечает китаист, российский лидер является выразителем надежд и чаяний не только жителей своей страны, но и граждан КНР. Как отмечает эксперт-регионовед, официальный Пекин опасается вести себя на международной арене так же жестко по отношению к Вашингтону, как это делает Москва, поэтому СМИ активно тиражируют именно высказывания Путина.

Федеральное агентство новостей /

«В китайских блогах достаточно часто стали цитироваться слова Путина самые разные, в основном нацеленные против США. Это тоже интересная история. Китай, с одной стороны, хочет наорать на США, им, очевидно, надоело это поведение. Они не привыкли, что их так оскорбляют, обижают. Абсолютно хамское поведение двух последних американских президентов, хамское поведение (госсекретаря США Энтони. — Прим. ФАН) Блинкена. Но Китай не хочет разрушать добрые отношения с США и предпочитает говорить с Вашингтоном словами российского президента, который не боится сказать неприятные вещи в адрес американских коллег», — объяснил Алексей Маслов.

Россия, Китай и Индия — это государства-партнеры, которые координируют свои действия на мировой арене. Об этом заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.