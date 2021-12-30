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Кристина Орбакайте поделилась сложностями в воспитании дочери Клавдии

Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась сложностями в воспитании дочери Клавдии
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 30 декабря. Знаменитая певица Кристина Орбакайте честно рассказала, что воспитание дочери Клавы дается сложнее, чем в свое время было с сыновьями Никитой и Дени.

Артистка призналась, что до определенного момента думала, что с сыновьями проще, а девочек намного сложнее воспитывать. И как оказалось, это было правдой.

В воспитании Клавдии Орбакайте больше моментов проецировала на себя. Артистка вспомнила о своем детстве и обидах. Орбакайте хочет уберечь дочь от своих ошибок.

«В Клаве я вижу себя, свои черты характера и часто задумываюсь, как ей правильно подсказать, чтобы не обидеть, не навредить детской психике. При этом я достаточно строгая, и порой достаточно лишь одного моего взгляда, чтобы Клава ответила: «Мама, я все знаю, только не начинай!»» — рассказала Кристина Орбакайте в интервью Hello!

Кристина Орбакайте — мать троих детей. Звезда воспитывает двух сыновей Никиту и Дени, а также дочь Клаву. Все дети знаменитости были рождены от разных мужчин.

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дети орбакайте воспитание
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