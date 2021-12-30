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Ростех может разработать колесный танк для ближневосточных и африканских заказчиков

Армия
Ростех может разработать колесный танк для ближневосточных и африканских заказчиков
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 декабря. Государственная корпорация «Ростех» изучает возможность создания колесного танка на основе бронированной машины «Спрут-СДМ1». Об этом заявил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Поставки новейшего колесного танка российского производства могут осуществляться в страны Ближнего Востока и в африканские государства, сообщил Бекхан Оздоев в интервью РИА Новости.

«Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», — рассказал индустриальный директор Ростеха.

По словам Оздоева, есть несколько вариантов колесных шасси, совместимых с танком «Спрут-СДМ1».

Ранее руководитель компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил об участии российского плавающего танка в тендере на поставку бронетехники в ВС Индии. О тактико-технических преимуществах колесных танков сообщал RT.

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