Пекин, 30 декабря. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» поступит на вооружение российской армии уже в ближайшем будущем. Об этом рассказали обозреватели Sohu.

Россия является одним из мировых лидеров по разработке и созданию эффективных средств противовоздушной обороны (ПВО) и серия зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» подтверждает это. Накануне ряд российских СМИ обнародовал информацию о скором завершении работ над новым ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с увеличенной зоной поражения, пишут аналитики Sohu, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

«Главным боевым достоинством нового "Панциря" станут 12 гиперзвуковых ракет ПВО, максимальная дальность стрельбы которых будет достигать 40 километров. Скорость выстрела при этом дойдет до 8,8 Маха. Кроме того, боевой модуль ЗРПК "Панцирь-СМ-СВ" оснащен трехкоординатной радиолокационной станцией РС1-1Э с фазированной антенной решеткой, которая способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 70 километров», — говорится в статье.

По словам авторов публикации, таким образом новые «Панцири» смогут обеспечить максимально эффективную гиперзвуковую защиту, что сделает границы России абсолютно непробиваемыми.

Ранее военнослужащие Восточного военного округа исполнили мечту школьницы из Хабаровского края, пустив ее за руль ЗРПК «Панцирь-С» в рамках акции «Елка желаний».

Также сообщалось, что Россия планирует нарастить экспортные поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» уже в ближайшее время, передает RT.