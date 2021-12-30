Стоимость газа в ЕС упала до трехнедельного минимума после поставок СПГ из США

Лондон, 30 декабря. Цена газа на бирже ICE понизились до трехнедельного минимума после поставок сжиженного природного газа из США. Об этом сообщает Banki.loans.

Стоимость транзита энергоресурса на нидерландском хабе TTF упала на 12% — до 1156,9 доллара за тысячу кубометров. Похожие цены наблюдались 7 декабря, однако они все равно выше средних показателей за последние пять лет.

Тарифы на газ в ЕС снижаются шестой день подряд на фоне комплекса благоприятных факторов, среди которых оказались поставки ресурса в регион из США. Прокачка топлива с терминалов Isle of Grain и Milford Haven, по данным компании National Grid, выросла с 24 декабря на 20%. Аналитики прогнозируют увеличение транзита из США в Европу на треть. Ранее амеркианские танкеры направлялись в Азию, но сменили курс из-за перемен в рыночной обстановке.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов ранее предположил, что цены на голубое топливо в Европе могут оказаться на отметке в 400 долларов. Но регион придет к таким результатам только к середине следующего года.