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Омский бизнесмен обманул знакомых на 122 миллиона рублей
Общество
Омский бизнесмен обманул знакомых на 122 миллиона рублей
pixabay.com  / 

Омск, 30 декабря. Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала уголовное дело в отношении омского бизнесмена-мошенника.

Как пояснила Волк, обвиняемый под предлогом расширения бизнеса брал в долг у знакомых крупные суммы. Он убеждал их в своей платежеспособности, наличии связей в государственных и частных структурах. В итоге он так и не вернул 33-м знакомым в общей сложности более 122 миллионов рублей, сообщает «Омск-Информ».

Еще в 2016 году на бизнесмена завели уголовное дело, но он подался в бега. В феврале 2021 года полицейские задержали его в Екатеринбурге и заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Омска.

Ранее ФАН рассказывал, как жительница поселка Красный Яр Омской области спасла сбережения 80-летнего пенсионера от телефонных мошенников. Она отговорила мужчину переводить деньги на неизвестный счет и посоветовала обратиться в полицию.

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