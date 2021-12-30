Калашникову заметили с предполагаемым любовником бывшей жены Лепса

Москва, 30 декабря. Певица и актриса Анна Калашникова повеселилась в ночном клубе в компании модели Дмитрия Савчука. Ему приписывают роман с бывшей супругой певца Григория Лепса Анной Шаплыковой.

Светская львица поделилась кадрами с вечеринки в Instagram Stories. На фото и видео Калашникова и Савчук сидят в обнимку на диване и распевают отечественные хиты.

Однако теплое общение актрисы и предполагаемого любовника экс-жены Лепса вполне объяснимо. Савчук и его брат-близнец Виталий, который тоже трудится в модельном бизнесе, снимались почти во всех клипах певицы. Хотя Калашникову заметили с моделью, скорее всего, между ними нет любовных отношений.

«Дима и Виталик — братья Прохора Шаляпина, поэтому они давно знакомы и дружат с Аней. Поэтому вряд ли там роман», — объяснила продюсер Алина Красная в комментарии kp.ru.

Pr Scr instagram.com / @annakalash

Кроме того, светская львица предположительно все еще состоит в отношениях с банкиром Иваном Семеновым. Актриса и ее возлюбленный встречались два года и готовились к свадьбе, но затем у них возникли проблемы из-за суррогатной матери. Пара готовилась к родительству, однако внезапно выяснилось, что женщина вынашивает не их малыша.

«Но с банкиром Иваном Семеновым Аню действительно давно уже не видели. Видимо, история с суррогатной матерью сильно потрепала им нервы», — высказалась об этой ситуации Красная.

Ранее Дмитрий Савчук прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Лепса. Он признался, что устает от повышенного внимания, привлеченного к нему в связи с Шаплыковой.