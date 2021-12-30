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Артист Мужикян о фильме «Гранит»: «Важно показать, кто с кем борется, где наши и где не наши»
Общество
Артист Мужикян о фильме «Гранит»: «Важно показать, кто с кем борется, где наши и где не наши»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Российский актер театра и кино Самвел Мужикян, запомнившийся зрителям в том числе по серии фильмов «Шугалей», прокомментировал выход на телеэкраны картины «Гранит» режиссера Дениса Нейманда по сценарию Владимира Измайлова.

Фильм «Гранит» посвящен событиям 2019 года в Мозамбике, когда на помощь местным жителям, подвергшимся нападению террористов, приходит русский инструктор, которому удается справиться с противником и спасти заложников.

По мнению Самвела Мужикяна, такие произведения очень важны, поскольку помогают зрителям разобраться — где добро, а где — зло.

«Думаю, подобные фильмы очень нужны, — отметил артист в комментарии ФАН. — Важно показать, кто с кем борется, где наши и где не наши. Важно показать, где наши интересы. Рассказать, как люди противостоят угрозам, с которыми сталкиваются. Мы все это должны реально понимать.

Да, мы получаем информацию [о происходящем в Африке] из западных источников, из наших средств массовой информации, но эта информация скупа, в ней нет конкретики. Иногда даже трудно понять, что за информационными сводками стоят живые люди. А в этом фильме история развернута с точки зрения судеб конкретных людей, у героев есть характер, друзья, интересы…

Именно поэтому я считаю, что такие фильмы нужны. Я сторонник того, чтобы их было больше. Чем чаще такие произведения будут выходить на наши экраны, тем больше у зрителей будет представления о реальных людях, действующих в тех чрезвычайных обстоятельствах, о которых рассказывает фильм».

Артист Мужикян о фильме «Гранит»: «Важно показать, кто с кем борется, где наши и где не наши»
кадр из фильма «Гранит» /

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие. Премьера картины состоялась на телеканале НТВ, фильм «Гранит» уже доступен в YouTube, где получил большое количество положительных комментариев.

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мужикян фильм гранит
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