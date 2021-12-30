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Соцсеть Twitter сообщила о возможных спорах под записями Блинкена об Украине и Гонконге

Политика
Соцсеть Twitter сообщила о возможных спорах под записями Блинкена об Украине и Гонконге
pixabay.com/PD

Вашингтон, 30 декабря. Социальная сеть Twitter предупредила госсекретаря США Энтони Блинкена о возможных «жарких» спорах в интернете. Сообщение было размещено под записями об Украине, России и Гонконге.

Американский дипломат недавно разместил две публикации, одна из которых была посвящена переговорам с главами МИД Франции, Германии и Британии о ситуации вокруг России и Украины. Во второй записи Блинкен выступил против закрытия интернет-издания Stand News в Гонконге.

«Некоторые беседы могут стать жаркими. Не забывайте, что за экраном компьютера находится человек», — написала администрация соцсети под публикациями.

Позже соответствующее предупреждение пропало.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США выступают за дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. По его словам, это отвечает интересам Вашингтона и Москвы.

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