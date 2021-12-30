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Бузова объяснила, как будущий возлюбленный не должен себя вести

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:59
Шоу-бизнес
Бузова объяснила, как будущий возлюбленный не должен себя вести
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 30 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова честно рассказала о том, какими видит отношения с будущим избранником. Она хочет, чтобы возлюбленный не демонстрировал отношения с ней в Сети.

Артистка отметила, что найти супруга не так-то просто. Достойных мужчин практически не осталось, да и статистика говорит о грустном положении, указала Бузова.

Певица после расставания с блогером Давой (Давидом Манукяном) больше не вступала в отношения. Однако скандальный разрыв позволил ей проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы.

«В будущем я бы не хотела, чтобы мой мужчина мною хвастался, публиковал меня на своей странице в интернете. Хочу, чтобы он любил Олю, а не звезду», — указала 35-летняя знаменитость в разговоре с «Собеседником».

Ольга Бузова встречалась с Давидом Манукяном больше года. Ходили слухи, что пара может пожениться. Однако незадолго до юбилея певицы пара распалась. Экс-звезда «Дома-2» обвинила супруга в изменах и побоях, при этом Манукян долгое время никак не комментировал выпады экс-пассии. Позднее Дава рассказал об упреках знаменитости, что он больше занимается карьерой, а не возлюбленной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова объяснила, как будущий возлюбленный не должен себя вести
бузова отношения личная жизнь
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