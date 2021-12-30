Водителей Подмосковья ждут массовые проверки ГИБДД

Москва, 30 декабря. С 1 января в Московской области начнутся массовые профилактические рейды ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять пьяных за рулем. Как известно, садиться за руль после любого употребления спиртного запрещено. Основание для проверки — запах алкоголя, нарушение походки и речи, неадекватное поведение и изменение цвета лица, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Наказание для пьяного водителя весьма сурово. Если правила нарушено впервые в жизни, то водителя ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Повторное нарушение повлечет за собой уголовную ответственность. Варианты наказаний: штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 2 лет, лишение свободы до 2 лет (ст. 264.1 УК РФ).

Инспекторы ГИБДД будут выявлять и нарушения требований к перевозке детей — правильность применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности, рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Мария Соленова.

Ранее ФАН рассказывал о принятии законопроекта об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей. От ТО не будет освобожден коммерческий и служебный транспорт.