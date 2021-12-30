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Спикер Совфеда Матвиенко: закон о местном самоуправлении укрепит публичную власть

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:57
Политика
Спикер Совфеда Матвиенко: закон о местном самоуправлении укрепит публичную власть
Фото от пресс-службы Совета Федерации

Москва, 30 декабря. Принятие законопроекта о местном самоуправлении сделает публичную власть цельной, а муниципалитеты перестанут быть сугубо декоративными органами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Матвиенко, закон о местном самоуправлении входит в планы законодательной власти на следующий год. Он позволит сделать публичную власть более цельной, подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента. С законодательной инициативой выступили сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

«Нужно так усовершенствовать муниципальное управление, чтобы муниципальные органы власти работали эффективно, не существовали декоративно. После принятия этого закона в стране будет выстроена цельная система единой публичной власти, которая повысит эффективность управления страной» — объяснила Валентина Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась по поводу укрупнения регионов России. По ее мнению, это безусловно полезная и нужная инициатива, однако реформу необходимо проводить в условиях полной информированности населения.

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россия матвиенко совфед законопроект совет федерации местное самоуправление публичная власть
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