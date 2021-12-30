«Этот день в истории». Что произошло 30 декабря, праздники, факты, люди

30 декабря 1922 года была утверждена Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик. СССР был крупнейшим государством мира по площади, вторым — по экономике и военной мощи, третьим — по численности населения. До 1991 года в его состав входили 15 союзных республик.

105 лет назад на приближенного к императорскому двору Григория Распутина совершили покушение. Его обвиняли в непристойном поведении, взятках и организации пьяных дебошей и оргий. Инициатором заговора стал супруг племянницы Николая II, князь Феликс Юсупов. В ночь на 30 декабря Распутина попытались отравить, но яд не подействовал. Тогда участники заговора дважды выстрелили в него, связали и утопили в Неве.

А в 1926 году в России впервые в мире разработали способ получения синтетического каучука. Это открытие принадлежит химику Сергею Лебедеву. В 1926 году был объявлен конкурс на лучшую работу в этой области. Ученому удалось получить каучук из этилового спирта, за что ему была присуждена премия в 100 тысяч рублей.

Об этом и многом другом — в новом выпуске проекта ФАН «Этот день в истории».