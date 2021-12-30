Норкин раскритиковал идею нахождения России в ВТО шуткой о слове «вступить»

Москва, 30 декабря. Телеведущий Андрей Норкин и экономист Кирилл Янков поспорили в прямом эфире о целесообразности нахождения России во Всемирной торговой организации (ВТО). Шоумен одним словом осадил мечтающего о торговой интеграции эксперта.

Янков отстаивал позиции того, что России и отечественной экономике жизненно необходимо находиться в ВТО. Больше всех от нее выиграли российские металлурги и экспортеры нефти и газа. Также Янков обратил внимание, что в организации находятся многие партнеры Москвы по ЕАЭС. А в Евразийский экономический союз, отмечает эксперт, Россия вступила уже после ВТО.

Норкин не смог поспорить с экономистом на равных на языке цифр и фактов, поэтому перешел на рассуждения об эмоциональной окраске слова «вступить». Также он напомнил Янкову, как иностранные жвачки и газировки вытеснили с рынка СССР отечественные аналоги. По мнению шоумена, понятие «вступить» имеет очевидную негативную коннотацию.

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«Почему мне так нравится наш русский язык, и я считаю, что его ни с чем нельзя сравнивать? По-русски говоря, вы во что-то вступили, и нормальной реакцией будет отряхнуться от этого, смыть и избавиться. А вы предлагаете следующее: мы туда вступили — и давайте теперь постоим, подождём», — рассмеялся Андрей Норкин.

Также телеведущий Андрей Норкин известен своими юморесками, которыми он традиционно заканчивает каждый выпуск общественно-политического ток-шоу «Место встречи». Накануне телеведущий «взорвал» студию шуткой о генерале ВСУ, Крыме и Донбассе.