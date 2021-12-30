Более 2,5 тысячи призывников приступили к прохождению военной службы на Черноморском флоте

Севастополь, 30 декабря. Более 2.5 тысячи новобранцев, прибывших в рамках осеннего призыва, приступили к прохождению военной службы на Черноморском флоте. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Все военнослужащие осеннего призыва прошли подготовительный курс, в ходе которого получили знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки.

«С начала призыва "Осень-2021" на корабли и воинские части флота для прохождения военной службы прибыло порядка 2,5 тысячи молодых людей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках действующего комплекса противоэпидемиологических мероприятий после прибытия молодого пополнения к местам прохождения службы военнослужащие на 14 дней размещаются в отдельной казарме. В этот период специалисты осуществляют контроль состояния здоровья новобранцев.

Ранее стало известно, что более 90% призывников в воинские части Южного военного округа прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамма коронавируса на высоком уровне, передает «Царьград».