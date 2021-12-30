Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:19
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рост российского ВВП в годовом выражении составил 5,2% по итогам ноября

Экономика
Рост российского ВВП в годовом выражении составил 5,2% по итогам ноября
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва, 30 декабря. Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и достиг по итогам ноября 5,2%. Такие данные приводятся в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ.

Согласно данным ведомства, наиболее существенный вклад в ускорение роста ВВП внесло строительство и сельское хозяйство. Наряду с этим министерство зафиксировало в ноябре замедление роста потребительского спроса, вызванное, в том числе, нерабочей неделей в начале месяца.

Помимо того, по итогам 11 месяцев 2021 года МЭР отмечает профицит бюджетной системы в 3,7 трлн рублей против дефицита в 2,4 трлн руб. в 2020 году. При этом профицит за тот же период 2019 года составил 4,2 трлн рублей, указали в Минэкономразвития.

Экономика РФ близка к состоянию перегрева. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Рост российского ВВП в годовом выражении составил 5,2% по итогам ноября
минэкономразвития ввп экономика россии
Комментировать