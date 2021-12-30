Рост российского ВВП в годовом выражении составил 5,2% по итогам ноября

Москва, 30 декабря. Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и достиг по итогам ноября 5,2%. Такие данные приводятся в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике», подготовленном Минэкономразвития РФ.

Согласно данным ведомства, наиболее существенный вклад в ускорение роста ВВП внесло строительство и сельское хозяйство. Наряду с этим министерство зафиксировало в ноябре замедление роста потребительского спроса, вызванное, в том числе, нерабочей неделей в начале месяца.

Помимо того, по итогам 11 месяцев 2021 года МЭР отмечает профицит бюджетной системы в 3,7 трлн рублей против дефицита в 2,4 трлн руб. в 2020 году. При этом профицит за тот же период 2019 года составил 4,2 трлн рублей, указали в Минэкономразвития.

Экономика РФ близка к состоянию перегрева. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов.