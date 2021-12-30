Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 12:19
12:17
Шоу-бизнес
Адвокат Костюшкина заявил, что эксперты обнаружили плагиат в песне Монеточки
12:16
Политика
Путин в поздравлении Байдена с Новым годом выразил надежду на взаимодействие стран
12:16
Происшествия
Ребенок попал в больницу с ожогами после взрыва петарды в Москве
12:11
Происшествия
Силовики провели обыски у директора ГТРК «Курган» Ивана Белых
12:10
Весь мир
Глава большинства в парламенте Ирака встретился с лидерами проиранской оппозиции
12:10
Политика
«Главное — чтобы было о чем говорить»: политолог Бредихин о возможной встрече Путина и Байдена
12:10
Экономика
Силуанов: отключение России от SWIFT станет проблемой для всех
12:09
Происшествия
Экспонаты музея Высоцкого в Самаре залило кипятком из-за прорыва трубы
12:08
Политика
ERR: президент Эстонии Алар Карис планирует офицальный визит на Украину в 2022 году
12:07
Общество
В подмосковном Красногорске хирурги спасли жизнь съевшей круглую батарейку девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду

Наука
Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду
okeanarium51.ru

Токио, 30 декабря. Ученые из Японского Национального института полярных исследований решили использовать тюлений для изучения Южного океана и Антарктиды.

Биологическая продуктивность антарктического шельфа очень высока благодаря большому количеству содержащихся в воде питательных веществ. Ветер способствует образованию льда в прибрежных полыньях. На их берегах обитает множество хищников, включающих в себя тюленей и пингвинов.

Изучение того, как формируется и тает лед, очень важно для понимания экологической структуры районов континентального шельфа. Однако исследования осложняются тем, что во многих районах трудно вести работу с судна. Поэтому ученые решили использовать тюленей, устанавливая на них специальные датчики.

Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду
pixabay.com /

Как оказалось, осенью на глубине появляются потоки теплой воды с низкой соленостью, и с течением сезона подобные явления наблюдаются на все большей глубине. Как считают ученые, восточный ветер гонит теплые воды с шельфа, принося хищникам дополнительную добычу. Тюлени могут реагировать на температуру и соленость воды, определяя места, в которых рыбы больше.

Эти животные рассматриваются в качестве одного из вариантов для кандидатуры на символ Петербурга. Однако конкуренцию им составляют коты из Эрмитажа.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду
океан антарктида тюлени
Комментировать