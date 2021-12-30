Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду

Токио, 30 декабря. Ученые из Японского Национального института полярных исследований решили использовать тюлений для изучения Южного океана и Антарктиды.

Биологическая продуктивность антарктического шельфа очень высока благодаря большому количеству содержащихся в воде питательных веществ. Ветер способствует образованию льда в прибрежных полыньях. На их берегах обитает множество хищников, включающих в себя тюленей и пингвинов.

Изучение того, как формируется и тает лед, очень важно для понимания экологической структуры районов континентального шельфа. Однако исследования осложняются тем, что во многих районах трудно вести работу с судна. Поэтому ученые решили использовать тюленей, устанавливая на них специальные датчики.

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Как оказалось, осенью на глубине появляются потоки теплой воды с низкой соленостью, и с течением сезона подобные явления наблюдаются на все большей глубине. Как считают ученые, восточный ветер гонит теплые воды с шельфа, принося хищникам дополнительную добычу. Тюлени могут реагировать на температуру и соленость воды, определяя места, в которых рыбы больше.

Эти животные рассматриваются в качестве одного из вариантов для кандидатуры на символ Петербурга. Однако конкуренцию им составляют коты из Эрмитажа.