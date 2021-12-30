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СМИ: Пентагон не смог искоренить экстремизм в армии США

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:51
Весь мир
СМИ: Пентагон не смог искоренить экстремизм в армии США
flickr.com  /  @The U.S. Army

Вашингтон, 30 декабря. Минобороны США, несмотря на все усилия, не смогло справиться с проблемами расизма и экстремизма в армии. Об этом говорится в расследовании информагентства The Associated Press.

Исследование документов Управления подотчетности правительства США (GAO) показало, что чернокожие и латиноамериканцы чаще становились участниками служебных расследований и представали перед военным трибуналом. Согласно данным Военно-морской аспирантуры (NPS), морские пехотинцы с темным цветом кожи наказывались в пять раз чаще. Расследование AP также показывает, что в судебной системе Вооруженных сил США нет четкой категории преступлений, мотивированных расистскими или экстремистскими убеждениями. Что затрудняет точную оценку количества подобных нарушений.

Несмотря на то, что министерство обороны называет расизм и экстремизм «проблемами безопасности», у ведомства нет финансирования для борьбы с этими явлениями. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что проверяют персонал, а также используют программу «Внутренняя угроза» для выявления подобных настроений в рядах вооруженных сил.

В середине декабря Министерство обороны США опубликовало правила для противодействия экстремизму в армии. Новые нормы ввели перед годовщиной захвата Капитолия 6 января, в котором приняли участие десятки бывших военных. Ранее также несколько американских генералов в отставке предупредили, что армии США может грозить раскол в случае очередной попытки государственного переворота.

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сша экстремизм армия
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