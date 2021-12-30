СМИ: Пентагон не смог искоренить экстремизм в армии США

Вашингтон, 30 декабря. Минобороны США, несмотря на все усилия, не смогло справиться с проблемами расизма и экстремизма в армии. Об этом говорится в расследовании информагентства The Associated Press.

An @AP investigation found that racial disparities continue to exist in the military justice system. Numerous studies show that people of color in the military disproportionately face investigations, disciplinary actions, and punishment. https://t.co/vjDykhBzGM — The Associated Press (@AP) December 29, 2021

Исследование документов Управления подотчетности правительства США (GAO) показало, что чернокожие и латиноамериканцы чаще становились участниками служебных расследований и представали перед военным трибуналом. Согласно данным Военно-морской аспирантуры (NPS), морские пехотинцы с темным цветом кожи наказывались в пять раз чаще. Расследование AP также показывает, что в судебной системе Вооруженных сил США нет четкой категории преступлений, мотивированных расистскими или экстремистскими убеждениями. Что затрудняет точную оценку количества подобных нарушений.

Несмотря на то, что министерство обороны называет расизм и экстремизм «проблемами безопасности», у ведомства нет финансирования для борьбы с этими явлениями. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что проверяют персонал, а также используют программу «Внутренняя угроза» для выявления подобных настроений в рядах вооруженных сил.

В середине декабря Министерство обороны США опубликовало правила для противодействия экстремизму в армии. Новые нормы ввели перед годовщиной захвата Капитолия 6 января, в котором приняли участие десятки бывших военных. Ранее также несколько американских генералов в отставке предупредили, что армии США может грозить раскол в случае очередной попытки государственного переворота.