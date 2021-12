СМИ: Пентагон не смог искоренить экстремизм в армии США

Вашингтон, 30 декабря. Минобороны США, несмотря на все усилия, не смогло справиться с проблемами расизма и экстремизма в армии. Об этом говорится в расследовании информагентства The Associated Press.

An @AP investigation found that racial disparities continue to exist in the military justice system. Numerous studies show that people of color in the military disproportionately face investigations, disciplinary actions, and punishment. https://t.co/vjDykhBzGM