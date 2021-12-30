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Публицист Головашин: «Фильм «Гранит» покажет детям, что мир состоит не только из TikTok»

Общество
Публицист Головашин: «Фильм «Гранит» покажет детям, что мир состоит не только из TikTok»
кадр из фильма «Гранит»  / 

На НТВ 28 декабря состоялся премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда.

Действие киноленты разворачивается на территории Республики Мозамбик. По сюжету отряд террористов нападает на одну из деревень, бандиты расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен.

В это же время в страну прибывает главный герой фильма с позывным Гранит. Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности боевиков и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против радикалов, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с террористами один на один.

Публицист Головашин: фильм «Гранит» подарит школьникам новых героев
кадр из фильма «Гранит» /

Как отметил ФАН публицист, политический обозреватель Владимир Головашин, американцы создают для себя новых героев, героев войны с террором. Эта стратегия объясняет американскому народу, что «их парни» делают в Афганистане и на Ближнем Востоке: они борются с террористами, с радикальным исламизмом, приверженцы которого любят отрезать головы приверженцам умеренного дарвинизма. Для нашего российского молодого поколения уже нет разницы, была война с Наполеоном или Гитлером. Все одинаково далеко, подчеркивает Головашин.

«Нашим школьникам нужны новые герои. И откуда же они, простите, возьмутся, если мы про них ничего не рассказываем? Что мешает в школах вешать портреты героев сирийской операции и рядом портреты героев туркестанских походов Скобелева? Портреты героев Первой и Второй мировых и рядом портеры офицеров — героев Беслана? Ведь история, что Российской Империи, что СССР, что новой нашей России едина и равноценна, так? Почему же у нас господствует эта установка идеологического отдела ЦК КПСС о том, что «в Афганистане нет войны и налаживается мирная жизнь?» — пояснил Владимир Головашин.

Поэтому, считает публицист, такие фильмы, как «Турист», «Солнцепек» и «Гранит» нужны, чтобы школьники знали, что мир большой, и не только из TikTok и от Дани Милохина.

В фильме «Гранит» снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

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россия гранит
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