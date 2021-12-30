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Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:37
Экономика
Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 30 декабря. Частные инвестиции в геологоразведку углеводородов упадут в 2021 году примерно на 12%, до 300 млрд рублей, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов.

При этом, по его словам, после этого ожидается рост капиталовложений в добывающую отрасль примерно на 5% ежегодно. Как уточнил министр, речь идет об объемах работ в рамках обязательств по лицензиям. В прошлом году инвестиции в разведку нефти и газа превысили 340 млрд рублей и показали рост на 8% по сравнению с 2019 годом, несмотря на действие соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, добавил Козлов.

Он также рассказал, что пандемия практически не повлияла на геологоразведочные работы. В 2020 году рост частных инвестиций составил 25%, и по итогам этого года тоже ожидается положительная динамика, считает глава Минприроды.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков ранее сообщил, что в 2022 году волатильность на нефтяном рынке с большей вероятностью сохранится. В то же время он не исключил, что ОПЕК+ может вмешаться и стабилизировать ситуацию.

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