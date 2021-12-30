Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы

Москва, 30 декабря. Многие города Латвии могут столкнуться с проблемами из-за срыва отопительного сезона, сообщает Ruposters.ru со ссылкой на LSM.Iv.

Страна находится на грани энергетической катастрофы. Это связано с перебоями с поставками щепы и резким ростом стоимости этого вида топлива.

Тепловая энергия в Риге на 20% вырабатывается за счет щепы. Из-за дефицита и перебоев с поставками компания Rigas siltums этой осенью уже дважды поднимала тарифы.

Руководитель Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня–Вейта сообщила, что из-за проблем представители энергетических компаний вынуждены просить помощи у властей страны. В этой ситуации разумно прекратить экспорт щепы, чтобы удовлетворить потребности внутреннего энергетического рынка.

Энергетический кризис в Латвии отразился на сельском хозяйстве. Крупному молочному предприятию пришлось ликвидировать стадо дойных коров.