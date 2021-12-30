Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 декабря 10:48
10:48
Наука
Тюлени помогут изучить Южный океан и Антарктиду
10:45
Общество
Ученый Розанов заявил, что у антипрививочников нет отвечающей за науку части мозга
10:42
Происшествия
Чиновника администрации Алушты задержали во время получения взятки в 300 тыс. рублей
10:41
Происшествия
Магистральный трубопровод прорвало в Оренбурге
10:37
Экономика
Глава Минприроды РФ спрогнозировал падение инвестиций в разведку нефти и газа
10:36
Экономика
Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
10:34
Шоу-бизнес
Янковский назвал подарком встречу с Пожарской на съемках «Чемпиона мира»
10:30
Происшествия
В Ярославле охранник поликлиники распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке
10:30
Происшествия
Подозреваемого в изнасиловании петербурженки задержали спустя шесть лет
10:29
Политика
Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:36
Экономика
Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Многие города Латвии могут столкнуться с проблемами из-за срыва отопительного сезона, сообщает Ruposters.ru со ссылкой на LSM.Iv.

Страна находится на грани энергетической катастрофы. Это связано с перебоями с поставками щепы и резким ростом стоимости этого вида топлива.

Тепловая энергия в Риге на 20% вырабатывается за счет щепы. Из-за дефицита и перебоев с поставками компания Rigas siltums этой осенью уже дважды поднимала тарифы.

Руководитель Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Ина Берзиня–Вейта сообщила, что из-за проблем представители энергетических компаний вынуждены просить помощи у властей страны. В этой ситуации разумно прекратить экспорт щепы, чтобы удовлетворить потребности внутреннего энергетического рынка.

Энергетический кризис в Латвии отразился на сельском хозяйстве. Крупному молочному предприятию пришлось ликвидировать стадо дойных коров.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Латвия на грани энергетического кризиса из–за нехватки щепы
Латвия щепа энергетический кризис
Комментировать