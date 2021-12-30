Диетолог Андреев сравнил полезность советского новогоднего меню с современным

Москва, 30 декабря. Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-диетолог Александр Андреев прокомментировал разницу между качеством советских продуктов в новогоднем меню и нынешних яств.

Как пояснил Андреев, в эпоху «развитого социализма» требования к качеству и технологиям производства продуктов питания были более высокие, что отражалось в государственных стандартах (ГОСТ). Любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту, а сейчас компании сами устанавливают технические условия (ТУ) производства продукта, сообщает Life.ru.

По мнению Андреева, современные ТУ позволяют производителям некоторые вольности. Они могут уменьшать себестоимость продукции за счет использования низкокачественных компонентов, дешевых и иногда опасных для здоровья добавок. Поэтому потребитель должен внимательно изучать состав, чтобы знать, что именно он собирается съесть. В любом случае, как полагает Андреев, раньше пища была полезнее.

Ранее ФАН сообщал о предостережениях нутрициолога Екатерины Муравской по поводу использования некоторых продуктов при приготовлении новогодних угощений. По ее мнению, стоит отказаться от вредных для здоровья майонеза, колбас, готовых фаршей и прочих полуфабрикатов. Также она забраковала крабовые палочки, рыбные, мясные и овощные консервы.