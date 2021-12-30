Янковский назвал подарком встречу с Пожарской на съемках «Чемпиона мира»

Москва, 30 декабря. Фильм «Чемпион мира» серьезно изменил жизнь актера Ивана Янковского, ведь на его съемках он познакомился с актрисой Дианой Пожарской, впоследствии ставшей его женой. По словам артиста, эта встреча стала для него настоящим подарком.

Янковский сыграл в ленте гроссмейстера Анатолия Карпова, а его партнером по съемкам стал Константин Хабенский, воплотивший на экране Виктора Корчного. Для сына Филиппа Янковского это не первый большой фильм, в котором почти нет женских персонажей. Однако именно на съемках этой ленты состоялась судьбоносная для актера встреча.

«Но я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил», — поделился артист в интервью изданию «Кино-Театр.РУ».

instagram.com / @dianapozharskaya

Как отметил Янковский, такой результат для него намного больше, выше и ценнее того, что будет дальше с фильмом и его обсуждением. Что касается почти полного отсутствия женских персонажей в «Чемпионе мира», то здесь история заключается в другом, пояснил артист. По словам актера, в первую очередь нужно было развивать антураж вокруг матча Карпова и Корчного.

Напомним, сын Янковского и Пожарской появился на свет в июне уходящего года. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого деда Ивана Янковского.

Фильм «Чемпион мира» стартует в российских кинотеатрах 30 декабря. Ранее в Москве состоялся премьерный показ ленты о гроссмейстерах.