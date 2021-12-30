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Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
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Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными

Политика
Посол Китая Чжан Ханьхуэй назвал отношения России и Китая особо важными
pexels.com

Москва, 30 декабря. Отношения России и Китая находятся на лучшей стадии за всю историю. Такое заявление сделал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

У Пекина установлены дипломатические связи с более чем 170 странами. Только в отношении России можно сказать, что отношения вступают в «новую эпоху», что говорит об их особой важности, уверен дипломат.

«(Это. — Прим. ред.) показывает, что отношения Китая и России находятся в наилучшем периоде в истории и на беспрецедентно высоком уровне, а темпы их развития «создали чудо» в истории отношений между крупными странами», — сказал посол РИА Новости.

МИД Китая ранее отметил широкие перспективы партнерства с Россией. В 2021 году объем товарооборота между странами превысил 130 миллиардов долларов.

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