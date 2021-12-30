Экономист Красильников назвал закредитованность населения риском для всего банковского сектора

Москва, 30 декабря. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников назвал риски для банковского сектора в беседе с ИА REGNUM.

По словам Красильникова, показатели закредитованности населения неуклонно растут. Кроме того, растет необеспеченное потребительское кредитование. Динамика этого показателя будет зависеть от величины ключевой ставки и действий Центробанка по макропруденциальному регулированию.

Александр Красильников считает, что рост закредитованности может привести к неплатежеспособности заемщиков, а это, в свою очередь, к системным рискам для всего банковского сектора.

Центробанк подсчитал объемы сомнительных транзакций в банковском секторе. По данным ЦБ, за первые шесть месяцев 2021 года число сомнительных транзакций уменьшилось на 11%, а их объем составил 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц.