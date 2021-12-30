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Экономист Красильников назвал закредитованность населения риском для всего банковского сектора

  /   Обновлено: 30 декабря 2021 10:16
Экономика
Экономист Красильников назвал закредитованность населения риском для всего банковского сектора
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 декабря. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников назвал риски для банковского сектора в беседе с ИА REGNUM.

По словам Красильникова, показатели закредитованности населения неуклонно растут. Кроме того, растет необеспеченное потребительское кредитование. Динамика этого показателя будет зависеть от величины ключевой ставки и действий Центробанка по макропруденциальному регулированию.

Александр Красильников считает, что рост закредитованности может привести к неплатежеспособности заемщиков, а это, в свою очередь, к системным рискам для всего банковского сектора.

Центробанк подсчитал объемы сомнительных транзакций в банковском секторе. По данным ЦБ, за первые шесть месяцев 2021 года число сомнительных транзакций уменьшилось на 11%, а их объем составил 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц.

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цб кредит рост закредитованность
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